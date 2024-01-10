



Натали Портман укрепляет слухи о расставании с мужем

В прошлом году брак Натали Портман и Бенджамина Мильпье дал серьезную трещину. Оказалось, что Мильпье изменял Портман. После того, как информация просочилась в СМИ, Портман давала интервью, в котором говорила о том, что они оба намерены сохранить брак, а ее муж признал свою ошибку.



Однако на последней номинации “Золотого глобуса” Натали была замечена без кольца. После чего она дала интервью The Wall Street Journal. Материал был полон намеков о состоянии дел в 11-летнем браке.



Интервью изданию Натали давала в своем парижском доме, где по ее словам, она проживает со своими 12-летними детьми Алефом и шестилетней дочерью Амалией.

Бенджамин не был включен в число проживающих в описание того, с кем она живет, что подняло вопрос: означает ли это, что пара рассталась?

