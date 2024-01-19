



На Мадонну подали в суд за "не пунктуальность"

На певицу Мадонну два поклонника подали в суд за то, что она начала свое выступление в Нью-Йорке на два часа позже запланированного времени.



По данным британского таблоида Daily Mail, обвинения против знаменитости выдвинули Майкл Феллоуз и Джонатан Хедден.



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Истцы обвинили певицу и организатора выступления в "ложной рекламе", посетовав на то, что что 13, 14 и 16 декабря Мадонна опаздывала в Barclays Center на два часа.



"Это является небрежным введением в заблуждение и нечестной торговой практикой", - возмутились фанаты.



Тем не менее, истцы все же признают наличие у знаменитости проблем со здоровьем, из-за которых изначальные даты концертов были перенесены с июля на декабрь. Однако это они не считают оправданием для задержек, в связи с чем потребовали возмещения ущерба.