



Мюнхенский Октоберфест 2023: меньше пива и рекордное количество посетителей

Во вторник в Германии завершился успешный трехнедельный фестиваль "Октоберфест", собравший в этом году рекордное количество посетителей - 7,2 млн. человек, несмотря на гораздо меньшее потребление пива, чем в предыдущие годы.



Это самый высокий показатель за последние десятилетия, поскольку 7-миллионная отметка последний раз была преодолена в 1985 году, заявил во вторник в Мюнхене глава Октоберфеста Клеменс Баумгертнер (CSU). Тогда на 175-летие фестиваля пришло лишь немного меньше посетителей - 7,1 млн. человек.



В этом году посетители были несколько более сдержанны в отношении алкоголя: с 16 сентября до закрытия фестиваля во вторник, 3 октября, было выпито около 6,5 млн литров пива. До пандемии 2019 года этот показатель составлял 7,3 млн литров.



Многие заказывали безалкогольные напитки, заявил Баумгертнер агентству DPA. Более чем на 50% больше было подано безалкогольных напитков, причем особой популярностью пользовалась вода.



Второй Октоберфест после двух отмен, связанных с COVID-19, в 2020 и 2021 годах, прошел, по словам представителей местной пожарной службы, спокойно.



Крупнейшая вечеринка года в Мюнхене стала идеальной возможностью для таких знаменитостей, как Арнольд Шварценеггер, который устроил выступление группы в одном из пивных шатров, и игрок футбольного клуба "Бавария" Гарри Кейн, покрасоваться и попозировать перед многочисленными фотографами.