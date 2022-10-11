



Миллиардер Мильнер отказался от гражданства РФ

Миллиардер Юрий Мильнер, который попал в топ-15 российского списка Forbes, отказался от гражданства страны-агрессора РФ. Он заявил, что покинул родное государство еще после аннексии Крыма в 2014 году.



Об этом Мильнер сообщил на своей странице в Twitter. Олигарх стал третьим из числа богачей РФ, которые выбросили свои российские паспорта.



"Мы с семьей навсегда покинули Россию в 2014 году, после аннексии Крыма Россией. А этим летом мы официально завершили процесс выхода из российского гражданства", – заявил Мильнер.



Мильнер –владелец DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group. Его состояние оценено в $7,3 миллиарда.



Миллиардер еще в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет. Затем он переехал в США.

