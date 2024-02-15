



Меган Фокс нарвалась на гнев украинцев: пришлось оправдываться

Звезда Голливуда Меган Фокс вызвала гнев украинцев, неудачно "пошутив" о своей внешности.



"О боже, ребята, посмотрите как я выгляжу. Я совсем не похожа на себя. Оказалось, что это была лишь затемненная фотография с мобильного телефона, на которой я выглядела, как украинская кукла, когда в реальности я выглядела, как одна из тех супер дорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно приобрести только в Японии", - написала актриса.



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Пост Меган с упоминанием украинцев вызвал бурю негодования в социальной сети. В связи с этим Фокс пришлось оправдываться, будто она не хотела сказать ничего плохого.