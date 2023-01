Майли Сайрус побила собственный рекорд на Spotify

Песня Майли Сайрус "Flowers" стала самой прослушиваемой песней в истории Spotify вторую неделю подряд.



Композиция собрала более 105,6 миллионов прослушиваний за две недели, что более чем в два раза превышает среднее количество прослушиваний, достигнутых несколькими избранными песнями, которые были самыми популярными в течение двух недель подряд. Об этом сообщает AS.



До этого песня побила рекорд как самая прослушивая песня за одну неделю. Таким образом, Майли Сайрус побила свой собственный рекорд.





She can buy her own Flowers and break her own records 👏 @MileyCyrus’ Flowers just became the most-streamed song in a single week in Spotify history 💐 pic.twitter.com/gSVWtzwjeY