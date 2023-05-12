



Лева Би-2 заявил, что не вернется в Россию

Лидер рок-группы "Би-2" Игорь Бортник, известный под псевдонимом Лева Би-2, сообщил, что не вернётся в Россию



Под одним из постов в инстаграме, где обсуждалось празднование Дня победы, музыкант вступил в дискуссию со своими подписчиками. В комментариях он, в частности, написал, что "путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость", "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну", а также то, что возвращаться в РФ он не собирается.



Сейчас Лева находится со своей группой на гастролях в США. Собирается ли он остаться там или отправится в другую страну, музыкант пока не сообщил.

