



Королевская семья дала понять Меган и Гарри, что их не ждут

Королевская семья ясно дала понять принцу Гарри, что его возвращению в Великобританию никто не рад.



По данным газеты Еxpress, об этом сообщил королевский эксперт Эндрю Пирс.



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Многие обратили внимание на то, что на прошлой неделе профили Меган Маркл и Гари на сайте британской королевской семьи опустились в самый низ раздела.



Это случилось всего за пару дней до того, как принцесса Уэльская Кэтрин объявила о том, что больна раком. По словам Пирса, эти обе ситуации оказались не случайными.



"Это не совпадение, потому что принцесса Уэльская сняла это видео в среду, а объявление о понижении их рейтинга было в четверг, и если люди думают, что Гарри и Меган могут вернуться, нет, этого не произойдет. Шансов на то, что это произойдет, нет, потому что они больше не являются работающими членами королевской семьи. Они приняли свое решение, и на этом все", - пояснил Пирс.