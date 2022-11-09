



KKL-JNF примет участие в климатическом саммите в составе израильской делегации

Неправительственная организация KKL-JNF примет участие в 27-м саммите ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе COP27.

В составе официальной израильской делегации входят эксперты Еврейского национального фонда.

Они представят свои передовые технологии, а также комплексные исследования в сфере лесного хозяйства, водохранилищ и сельского хозяйства в рамках масштабной деятельности по преодолению климатического кризиса.

"Керен Кайемет ЛеИсраэль" – Еврейский национальный фонд представляет участвующим в конференции странам и организациям обширные знания и передовые технологии. Кроме того, делегаты продемонстрируют сотрудничество, которое фонд поддерживает с организациями и странами по всему миру.

С 2007 года KKL-JNF участвует в саммите в составе официальной делегации Израиля, а в 2009 году фонд стал официальным членом Форума ООН по изменению климата в качестве организации-наблюдателя.

В рамках конференции члены KKL-JNF вместе с официальными лицами из других стран проведут лекции о борьбе с лесными пожарами и представят передовые системы обнаружения и предотвращения пожаров, наносящих ущерб природе в жарких районах с небольшим количеством осадков.

Также представители KKL-JNF во главе с главным лесником доктором Гиладом Островским представят долгосрочные планы по сокращению и предотвращению лесных пожаров в национальном масштабе.

На другом мероприятии Еврейский национальный фонд представит комплексную работу, проводимую в рамках лесохозяйственных операций по сохранению и восстановлению деградировавших сельскохозяйственных земель в северном Негеве, а также возможности, используемые для городского лесоводства в качестве решения проблемы изменения климата и окружающей среды.

Помимо прочего,

KKL-JNF, правительство Республики Чад и международная организация CABI проведут лекции о сотрудничестве для обмена знаниями и развития технологий сельского и водного хозяйства.

Кроме того, KKL-JNF в сотрудничестве с организацией EcoOcean представит свою деятельность в Израиле в области сельского хозяйства в полузасушливых районах, очистки водоемов, а также методы посадки устойчивых лесов для сохранения и развития биоразнообразия. Также будут представлены инновационные методы борьбы с вредителями и хранения мелких семян для улучшения окружающей среды.