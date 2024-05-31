



Китайские панды поселятся в Вашингтоне. Стоимость проекта $1 млн в год на 10 лет

Пара гигантских панд из Китая скоро поселится в Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне, объявил зоопарк.



Двухлетний самец панды Бао Ли и двухлетняя самка панды Цин Бао прибудут в столицу США в конце этого года.



О предстоящем прибытии панд было объявлено в видеоролике с участием первой леди Джилл Байден, которая назвала это "историческим моментом".



Это событие стало последней главой в долгой истории дипломатии Китая и США в отношении панд, несмотря на напряженные отношения между двумя странами.



"Этот исторический момент является доказательством того, что наше сотрудничество с китайскими коллегами принесло неоспоримые плоды", - сказала директор зоопарка Брэнди Смит.



По словам директора зоопарка, прибытие медведей стало результатом нового соглашения, подписанного с Китайской ассоциацией охраны дикой природы (CWSA).



Оно предусматривает передачу двух гигантских панд, рекомендованных для разведения, под опеку Национального зоопарка на десять лет.



При этом Национальный зоопарк будет выплачивать CWSA ежегодный взнос в размере $1 млн для поддержки их исследовательской и природоохранной деятельности.



Обе панды и все их потомство останутся в собственности Китая, а родившиеся детеныши к четырем годам будут перевезены обратно в Китай.



В Национальном зоопарке заявили, что сделают еще одно объявление, когда панды будут готовы к осмотру публикой.

Они должны прибыть в город к концу этого года.

