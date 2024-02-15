



Киркоров резко ответил обидчикам Пугачевой

"Король" российской эстрады Филипп Киркоров резко ответил обидчикам примадонны Аллы Пугачевой, которые засыпали ее хейтом в социальных сетях.



Соответствующее заявление он сделал в проекте "Завтрак со звездой".



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"Они свой неуспех списывают на то, что Пугачева кого-то там запрещала. Да она только всем всегда помогала. Давала плацдарм, давала стартовую площадку. И потом эти артисты на нее наезжали. Как не стыдно свою бездарность списывать Пугачеву? Мол, она им что-то запрещала", - возмутился Киркоров.



По словам артиста, Пугачева является великой женщиной, которой он благодарен за отношения, которым уже много лет. Он подчеркнул, что перенял у примадонны много опыта.



"Я человек ранимый, по сути. Конечно, мне было обидно читать про себя несправедливые вещи. Но Алла научила меня - не реагировать и идти вперед. Нет друзей, нет врагов - есть учителя. Мне повезло. У меня был серьезный опыт жизни с человеком, который меня многому научил, отвлек сознание от суеты, мелочности, кухонных разборок. Есть на что потратить время. 35 лет я держусь. Я не ожидал, что так надолго задержусь. Просто никогда об этом не думал, а работал по полной программе, не ленился. У меня даже нет подушки безопасности. Я получал деньги и тут же вкладывал в дорогие шоу", - добавил он.

