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Кейт Миддлтон вышла на публику, вопреки слухам об ухудшении здоровья
19.03.2024 09:09 Алина Груднева

Кейт Миддлтон вышла на публику, вопреки слухам об ухудшении здоровья

Принцесса Уэльская после долгого отсутствия на публике из-за операции была замечена на улице во время покупок.

Кейт Миддлтон бодро шла по улице и улыбалась на фоне слухов в СМИ о том, что ее состояние ухудшилось.

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В частности, принцессу заметили, когда она посетила любимый фермерский магазин, куда она приехала со своим мужем Уильямом

По данным The Sun, Кейт бодро шла по улице и улыбалась, вопреки слухам.

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