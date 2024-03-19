



Кейт Миддлтон вышла на публику, вопреки слухам об ухудшении здоровья

Принцесса Уэльская после долгого отсутствия на публике из-за операции была замечена на улице во время покупок.



Кейт Миддлтон бодро шла по улице и улыбалась на фоне слухов в СМИ о том, что ее состояние ухудшилось.



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В частности, принцессу заметили, когда она посетила любимый фермерский магазин, куда она приехала со своим мужем Уильямом



По данным The Sun, Кейт бодро шла по улице и улыбалась, вопреки слухам.