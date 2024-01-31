



Канье Уэст пришел в ярость из-за вопроса о жене: видео

Одиозный рэпер Канье Уэст пришел в ярость из-за вопроса журналистки TMZ о его супруге Бьянке Цензори.



Журналистка спросила у музыканта, когда тот направлялся на одно из мероприятий, есть ли у его возлюбленной свобода воли.



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"Привет, Канье! Как дела? Приятно тебя видеть. Люди хотят знать, есть ли у Бьянки свобода воли? Некоторые люди говорят, что вы ее контролируете", – спросила она, напомнив о слухах, будто рэпер запретил жене пользоваться соцсетями.



Уэст пришел в ярость и попытался выхватить из рук женщины телефон.



"Не спрашивай меня об этом тупом де*ьме. Я человек. Было ли неправильно с твоей стороны спрашивать меня о моей жене, о каком-то тупом, неуважительном де*ьме", - возмутился он.



Но журналистка не отступала и начала задавать вопросы, на что тот кричал, что он "супергерой" и вообще "легенда". В конце перепалки он предложил ей работать на него.