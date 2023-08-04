Новости » Life Style
Кадры с таинственным НЛО стали вирусными в сети
04.08.2023 16:19 Алина Груднева

Кадры с таинственным НЛО стали вирусными в сети

Кадры с таинственным летающим объектом стали вирусными в социальных сетях.

По данным Мirror, видео было снято еще в 2019 году, но вновь всплыло в сети на фоне слушаний в Конгрессе относительно НЛО. 

Неопознанный летающий объект, по словам специалистов, очень похож по дизайну и форме на космические корабли из популярного фильма "День независимости".

В ответ на слухи о том, что это - инопланетный корабль, бывший офицер американской разведки Октавио Перес предположил, что речь идет о военном самолете-шпионе.

Фото: скриншот Мirror



 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы