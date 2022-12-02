



К 2030 году население Израиля старше 75 лет увеличится на 48%

Согласно новому исследованию, к 2030 году население Израиля старше 75 лет увеличится на 48 процентов, что создаст острую необходимость в укреплении системы здравоохранения.



Об этом сообщает Times of Israel.



Согласно моделированию, в течение следующих семи лет возрастная группа вырастет с 500 000 до 740 000 человек.



"Дети поколения бэби-бума, родившиеся вскоре после Второй мировой войны, достигают преклонного возраста, и мы должны обратить внимание на эту демографическую тенденцию", - заявил исследователь Ицхак Шноор.



Он сказал, что проблемы для системы здравоохранения являются значительными, поскольку пожилые люди нуждаются в непропорционально высоком уровне медицинской помощи.



"К 2030 году ожидается резкое увеличение числа пожилых людей, и это повлияет на системы здравоохранения во многих отношениях, включая услуги в больницах, в обществе и так далее", - отмечает профессор Габи Бин-Нун.