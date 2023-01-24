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Израильского мальчика-трансгендера переведут из религиозной школы
24.01.2023 17:51 Ольга Белозерова

Израильского мальчика-трансгендера переведут из религиозной школы

Министерство образования Израиля решило, что восьмилетний трансгендерный мальчик будет переведен из своей религиозной школы в Гиват-Шмуэле в другую школу. 

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Это решение последовало за возмущенными протестами других родителей в школе, которые обнаружили, что мальчик при рождении был девочкой. Этот факт школа держала в секрете. 

По данным 12-го канала, новый шаг противоречит желанию семьи ребенка. Родители мальчика-трансгендера расстроены решением о переводе, и предпринимают попытки обжаловать это решение. Однако в министерстве образования заявили, что это было сделано в интересах мальчика, но отказались от дальнейших объяснений

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