



Израильского мальчика-трансгендера переведут из религиозной школы

Министерство образования Израиля решило, что восьмилетний трансгендерный мальчик будет переведен из своей религиозной школы в Гиват-Шмуэле в другую школу.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Это решение последовало за возмущенными протестами других родителей в школе, которые обнаружили, что мальчик при рождении был девочкой. Этот факт школа держала в секрете.



По данным 12-го канала, новый шаг противоречит желанию семьи ребенка. Родители мальчика-трансгендера расстроены решением о переводе, и предпринимают попытки обжаловать это решение. Однако в министерстве образования заявили, что это было сделано в интересах мальчика, но отказались от дальнейших объяснений