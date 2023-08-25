



Исповедь убийцы, виновного в смерти 93 женщин: Это было похоже на влюбленность

Джиллиан Лорен пыталась написать роман и в ходе своих исследований случайно встретила детектива по расследованию особо тяжких преступлений, которая упомянула, что когда-то поймала серийного убийцу по имени Сэм Литтл и что, возможно, есть и другие его жертвы, которые так и не были опознаны.



Лорен, которая признает себя помешанной на настоящих преступлениях, была заинтригована и очень хотела встретиться с Литтлом и поговорить с ним, пишет Daily Mail.



С первого визита в 2018 году Джиллиан навещала его каждые выходные. В течение двух лет, пока она ласково льстила ему, угощала сладостями и шипучими напитками и располагала к себе, он в аппетитных (для него) подробностях описывал 86 совершенных им убийств, часто делая рисунки убитых им женщин.



Постепенно, начиная с яркого описания своего первого удушения женщины в Майами в 1969 г., он начал произносить заклинания о своих убийствах. Лорен пишет: "Он представлял себя неким ангелом милосердия, которому божественным образом поручено проводить эвтаназию".



Его фирменным знаком, распространенным во многих штатах США, было ломание шей своих жертв (в основном проституток) во время полового акта, в который они добровольно вступали в его машине.



“Они умирали от сексуального удовольствия, а не от ненависти, понимаете", - объяснял он Лорен. Я не такой, как эти, как вы их называете? сексуальные маньяки-убийцы".



'А каково это - убивать женщин?' - спросила Лорен у Литтла. спросила Лорен у Литтла. "Оооо, это было похоже на рай", - ответил он. Это было похоже на постель с Мэрилин Монро. Это было похоже на любовь".



Убийца сказал писательнице, что ему нравится тот момент, когда испуганные женщины смотрят ему в глаза и понимают, что недооценили его.



Пытаясь понять его мышление, Лорен побеседовала с психологом, который добавил теорию "повседневного садизма" к обычной триаде зла, лишенного эмпатии: антисоциальному расстройству личности, макиавеллизму и нарциссическому расстройству личности.



Дружеские узы, которые Литтл установил с Лорен, оказались настолько крепкими, что он назвал ее своей ближайшей родственницей. Он умер в 2020 году, и она хранит его прах в своем гараже.



Лорен сделала татуировки в честь жертв убийцы.

