



Ирландия выплатит до 85 тысяч евро за заселение в заброшенные дома на островах

Правительство Ирландии приняло десятилетний план по восстановлению и развитию островов. Он предусматривает гранты за заселение в заброшенные дома в размере до 85 тысяч евро.



Это подразумевает значительные инвестиции в 80 общин на 23 островах. Обязательное условие для получателей гранта – предоставить документы, подтверждающие, что это их основное место жительства.



За последнюю четверть века население там сократилось на 13%. Сейчас население островных общин насчитывает всего 2700 жителей. Правительство стремится поощрить людей селиться на островах с помощью грантов.



С 2022 года в Ирландии действует программа компенсаций за восстановление заброшенных домов Croí Cónaithe. Новый план предполагает, что гранты на ремонт островного жилья будут на 20% выше. Все потому, что стоимость строительных работ на островах выше из-за логистических проблем.



Люди, которые поселятся в заброшенный дом, будут ремонтировать его и жить там могут рассчитывать на компенсацию до 85 тысяч евро.

Жители островов сталкиваются с рядом проблем – нехваткой работы и сложным доступом к медицинским услугам.



Правительство обещает наладить быстрый интернет, чтобы у людей была возможность работать удаленно. Медицину тоже планируется улучшить.