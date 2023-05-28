



Инопланетяне "были на Земле давно" - стэнфордский профессор

Профессор патологии Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что "пришельцы были на Земле в течение долгого времени и все еще находятся здесь". Нолан утверждает, что есть эксперты, работающие над реверсивным проектированием неизвестных разбившихся кораблей.



Доктор Гарри Нолан сделал смелое заявление на конференции SALT iConnections на прошлой неделе в Манхэттене во время сессии под названием "Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО".



Ведущий, Алекс Клокус, сказал, что в это трудно поверить, и попросил его оценить вероятность того, что внеземная жизнь посетила Землю .



"100 процентов", — ответил Нолан.— "Я думаю, что это продвинутая форма разведки с использованием каких-то посредников. Дело не в том, что они ходят среди нас в кожаном костюме. Я считаю это тестом на интеллект".



Он сказал, что это похоже на туземные племена Южной Америки, когда они впервые увидели испанские корабли. Они не знали, что видят, но это было необычно.



"Они появляются и говорят, кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите… Можете ли вы увидеть то, что находится перед вами, каково оно на самом деле? Вы видите аномальную точку данных?", - развил свою мысль Нолан.



"Наиболее убедительным доказательством", по словам Нолана, является то, как правительство США обращалось с НЛО в течение последних нескольких лет.



Это включает в себя создание в Министерстве обороны Всеобщего управления по разрешению аномалий (AARO) , которому поручено расследование потенциальных наблюдений НЛО и проведение публичных слушаний в Сенате по НЛО.



Последнее слушание состоялось 19 апреля перед подкомитетом Сената по вооруженным силам по новым угрозам и возможностям, которое, по словам Нолана, "создало осиное гнездо в Вашингтоне".



"Затем мой личный опыт с одним человеком, который участвовал в сборе исходной информации, — сказал Нолан, — и мой опыт с людьми, которые работали или работают над программами обратного проектирования сбитых кораблей".



Некоторые из этих неизвестных кораблей были засняты на видео, выполняя невиданные ранее маневры, которые, по-видимому, бросают вызов законам физики.



"Небольшой кусочек знания из этого может революционизировать то, что мы делаем", — сказал Нолан. — "Я всегда ищу возможность. Я смотрю на положительную сторону этого. Я не беспокоюсь о том, что инопланетяне придут и совершат набеги на нас или заберут наших женщин и детей. Это не моя забота. Меня заботит то, как мы это используем".

