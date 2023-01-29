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Гигантский портрет Лионеля Месси появился на кукурузном поле в Аргентине
29.01.2023 04:45 Евгения Маркова

Гигантский портрет Лионеля Месси появился на кукурузном поле в Аргентине

Портрет легендарного Лионеля Месси теперь можно увидеть с воздуха в аргентинской провинции Кордова. Эта необычная картина в буквальном смысле выросла на кукурузном поле рядом с городком Лос-Кондорес.

Она занимает площадь в 50 гектаров.Идея принадлежит местному сельскохозяйственному инженеру Карлосу Фаричелли. Он поклонник аргентинского футболиста.

К тому же недавно Месси привёл национальную сборную к победе на чемпионате мира в Катаре. Агроном решил с помощью искусства отблагодарить спортсмена.

Карлос запрограммировал посевные машины так, чтобы они сеяли семена в определённом количестве, чтобы получился портрет. Фаричелли предоставил технологию фермерам в подарок.

 

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