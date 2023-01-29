



Гигантский портрет Лионеля Месси появился на кукурузном поле в Аргентине

Портрет легендарного Лионеля Месси теперь можно увидеть с воздуха в аргентинской провинции Кордова. Эта необычная картина в буквальном смысле выросла на кукурузном поле рядом с городком Лос-Кондорес.



Она занимает площадь в 50 гектаров.Идея принадлежит местному сельскохозяйственному инженеру Карлосу Фаричелли. Он поклонник аргентинского футболиста.



К тому же недавно Месси привёл национальную сборную к победе на чемпионате мира в Катаре. Агроном решил с помощью искусства отблагодарить спортсмена.



Карлос запрограммировал посевные машины так, чтобы они сеяли семена в определённом количестве, чтобы получился портрет. Фаричелли предоставил технологию фермерам в подарок.