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Где может пройти прощание с Заворотнюк
30.05.2024 09:59 Алина Груднева

Где может пройти прощание с Заворотнюк

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Базы" со ссылкой на источники.

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Уточняется, что в этом театре Заворотнюк играла до того, как у нее обнаружили рак.

В частности, работала Анастасия в Московском театре имени Табакова с 1993 года. 

Ранее семья Заворотнюк сообщила, что о месте и времени прощания будет объявлено вечером, 30 мая.

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