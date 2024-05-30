



Где может пройти прощание с Заворотнюк

Прощание с российской актрисой Анастасией Заворотнюк может пройти в Московском театре имени Олега Табакова.



Об этом сообщает Telegram-канал "Базы" со ссылкой на источники.



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Уточняется, что в этом театре Заворотнюк играла до того, как у нее обнаружили рак.



В частности, работала Анастасия в Московском театре имени Табакова с 1993 года.



Ранее семья Заворотнюк сообщила, что о месте и времени прощания будет объявлено вечером, 30 мая.