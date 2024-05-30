



Умерла Анастасия Заворотнюк

Скончалась популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк.



"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно", - цитируют слова родственников российские СМИ.



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Звезде сериала "Моя прекрасная няня" было 53 года. Как известно, знаменитость долгое время лечилась от рака головного мозга.



Пару недель назад в СМИ появилась информация о том, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось. Из-за этого из-за границы экстренно вернулась в Россию ее дочь Анна.

Анастасия Заворотнюк была российской актрисой театра и кино, а также телеведущей и заслуженной артисткой РФ. Она поддерживала Владимира Путина.