



Фильм "Оппенгеймер" возглавил список победителей кинопремии Bafta 2024

Фильм "Оппенгеймер" возглавил список победителей кинопремии Bafta 2024Фильм "Оппенгеймер" стал главным победителем на церемонии вручения кинопремии "Бафта 2024", получив семь наград, в том числе за лучший фильм.



Кристофер Нолан стал лучшим режиссером, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший - лучшими актерами и актерами второго плана, а также получил призы за монтаж, операторскую работу и оригинальную партитуру.



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В своей речи Нолан поблагодарил главу Universal Pictures Донну Лэнгли за то, что она "позволила нам взяться за что-то довольно мрачное и увидела в этом потенциал", а Мерфи в свою очередь похвалил Нолана за то, что он "увидел во мне то, чего, возможно, не видел я сам".



Мероприятие прошло вечером 18 февраля в лондонском Королевском фестивальном зале на Саутбэнк, а ведущим впервые стал Дэвид Теннант.



Другими крупными победителями вечера стали "Бедные вещи" и "Зона интереса".

