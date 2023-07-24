



Фильм "Барби" бьет рекорды в мировом прокате

Фильм "Барби" режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом года. Об этом сообщает BBC.



В первый уик-енд проката лента с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях превысила продажи билетов на премьерный уик-енд блокбастера "Братья Супер Марио", что делает "Барби" самым кассовым фильмом 2023 года на сегодняшний день.



Дистрибьютор Warner Bros. сообщил, что за первый уик-енд проката фильм во всем мире собрал 337 млн долларов.



Тем временем новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", который также вышел в пятницу, 21 июля, собрал 174,2 млн долларов, сообщает Universal Pictures.



За три дня проката "Оппенгеймер" заработал больше, чем другие блокбастеры Кристофера Нолана - "Интерстеллар", военный триллер "Дюнкерк" и научно-фантастический триллер "Начало".