



Eurovision: Europapa - песня голландского участника Joost обещает стать хитом

За два месяца до начала Евровидения 2024 ставки на победителя еще далеки от окончательного прогноза, но один из ярких хитов уже обрел популярность - песня "Europapa" от голландского исполнителя Joost. В ставках на победу он занимает пятое место, но его композиция уже набрала миллионы прослушиваний и просмотров на YouTube и Spotify.



"Europapa" Joost - это гимн европейскому единству, заключенному в ритмах напористого техно. "Посещая друзей во Франции или идя пешком в Вену, я хочу покинуть Нидерланды, но у меня нет паспорта. Еду на автобусе в Польшу или на поезде в Берлин, у меня нет денег на Париж, так что я использовал воображение", - объявляет голландский рэпер/певец, отражая основную цель Евровидения - европейское единство.



Песня "Europapa" уже стала значимым событием на музыкальной сцене, подчеркивая значимость культурного и гуманитарного обмена между странами Европы. Joost с его уникальным подходом к созданию музыки и текстов демонстрирует, как искусство может объединять людей, преодолевая границы и культурные различия.