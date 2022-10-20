



Экс-жениха Джей Ло уличили в новом романе

Бывшего жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса уличили в новом романе.

По данным Page Six, его заметили на свидании с фитнес-инструктором Жак Кордейро.

Бывшего Джей Ло заметили с новой пассией на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Они держались за руки.

По словам источника, новая возлюбленная Родригеса является канадским специалистом по фитнесу, предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit.

42-летняя Кордейро - мать двоих детей. Она также является медсестрой и имеет степень магистра по питанию.