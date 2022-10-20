Экс-жениха Джей Ло уличили в новом романе
Бывшего жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса уличили в новом романе.
По данным Page Six, его заметили на свидании с фитнес-инструктором Жак Кордейро.
Бывшего Джей Ло заметили с новой пассией на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Они держались за руки.
По словам источника, новая возлюбленная Родригеса является канадским специалистом по фитнесу, предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit.
42-летняя Кордейро - мать двоих детей. Она также является медсестрой и имеет степень магистра по питанию.
Alex Rodriguez 'enjoying spending time' with fitness guru Jac Cordeiro https://t.co/XSl3BqDfgW pic.twitter.com/4Gtm0Qfy5W— Page Six (@PageSix) October 18, 2022