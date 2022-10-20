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Экс-жениха Джей Ло уличили в новом романе
20.10.2022 16:47 Алина Груднева

Экс-жениха Джей Ло уличили в новом романе

Бывшего жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса уличили в новом романе.

 
По данным Page Six, его заметили на свидании с фитнес-инструктором Жак Кордейро. 
 
Бывшего Джей Ло заметили с новой пассией на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Они держались за руки.
 
По словам источника, новая возлюбленная Родригеса является канадским специалистом по фитнесу, предпринимателем и владелицей собственной фитнес-программы JacFit.
 
42-летняя Кордейро - мать двоих детей. Она также является медсестрой и имеет степень магистра по питанию.

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