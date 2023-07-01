



Экс-монахиня судится с церковью после увольнения за нарушение обета целомудрия

В апреле католической монастырь епархии Форт-Уэрта в Техасе уволил монахиню за признание в нарушении обета целомудрия, и теперь она судится с церковью.



По данным The New York Post, в содеянном она призналась священнику.



По словам епископа Майкла Олсона, монахиня подтвердила, что нарушила обет по обоюдному согласию.



Теперь мать-настоятельница Тереза Агнес Герлах подала гражданский иск в суд против церкви. Она утверждает, что не вступала в физическую интимную связь, а вступала в сексуальные отношения по электронной почте и по видеосвязи, потому обет целомудрия не нарушала. Она потребовала от монастыря 1 миллион долларов компенсации за клевету и незаконную конфискацию ее телефона.



Адвокаты утверждают, что признание в апреле она сделала под воздействиями тяжелых препаратов, которые принимала после операции. А священник якобы воспользовался ее состоянием. Епископ же заверяет, что она говорила об этом, будучи во вполне адекватном состоянии, говоря четко и ясно.



Изъятый телефон, о котором идет речь в иске бывшей матери-настоятельницы, был собственностью монастыря, поскольку личные вещи изымаются, когда дается обет.