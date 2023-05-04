



Эхуд Барак десятки раз встречался с Джеффри Эпштейном, включая совместные полеты

Согласно новой статье, опубликованному в среду Wall Street Journal, бывший премьер-министр Эхуд Барак встречался с покойным опальным финансистом и сексуальным насильником детей Джеффри Эпштейном десятки раз, начиная с 2013 года.



Специалист по лингвистике и крайне левый активист Ноам Хомский, многолетний президент Бард-колледжа Леон Ботштейн, кинорежиссер Вуди Аллен и бывший премьер-министр Израиля входят в список еврейских имен, перечисленных в недавно обнаруженном частном дневнике опального финансиста и сексуального насильника Джеффри Эпштейна, сообщил WSJ в первой статье из серии расследований о чрезвычайно влиятельном еврейском доноре, который использовал свою щедрость, чтобы скрыть тщательно продуманную сеть торговли несовершеннолетними в целях сексуальной эксплуатации.

Эпштейн встречался с тысячами людей за свою карьеру, и наличие их имен само по себе не указывает на какие-либо доказательства правонарушений.



По информации WSJ о содержании календаря, Барак посетил Эпштейна около 30 раз в период с 2013 по 2017 год в его поместьях во Флориде и Нью-Йорке, в том числе в 2014 году, когда бывший премьер-министр Израиля летал с Эпштейном на своем частном самолете из Палм-Бич в Тампу, после чего Эпштейн отправился в Нью-Йорк. Барак сказал, что его жена и израильский охранник также летели этим рейсом. Он сказал, что еще раз летал с Эпштейном по своим личным планам, также с женой и охраной.



Согласно статье, Барак также встречался с Эпштейном ежемесячно в течение почти года, начиная с декабря 2015 года.



Встречи состоялись спустя много времени после осуждения Эпштейна в 2008-2009 годах и вынесения приговора за принуждение ребенка к проституции, но Барак утверждал, что ничего не знал о деятельности Эпштейна.



Их связи, о которых сообщалось ранее, стали неожиданной острой проблемой в предвыборной кампании 2019 года в Израиле после того, как Эпштейн был арестован, а затем умер в тюрьме в результате очевидного самоубийства, но при загадочных обстоятельствах, которые заставили некоторых усомниться в официальной версии его смерти. В то время 66-летний Эпштейн ожидал суда по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации после расследования, проведенного Miami Herald, которое раскрыло его сеть сексуальных домогательств и громких связей.



Барак, который заключил деловое соглашение с Эпштейном в 2015 году для финансирования израильского стартапа, спустя годы после того, как американский финансист отсидел 18 месяцев за вымогательство, назвал давно циркулировавшие слухи о секс-торговле со стороны Эпштейна "отвратительными" и сказал, что он официально прекратил все деловые связи с ним.



WSJ пишет, что Барак сказал, что Эпштейн, по-видимому, был "ужасной версией доктора Джекила и мистера Хайда", описывая его как человека, который "казался умным, с хорошими связями и множеством интересов, от науки до геополитики".



Барак сказал, что за годы встреч с Эпштейном он "никогда не участвовал с ним ни в одной вечеринке или любом другом "неподобающем мероприятии" и "никогда не встречал его с девушками или несовершеннолетними, даже со взрослыми женщинами в контексте любого неподобающего поведения".

