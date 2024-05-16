



ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление, - СМИ

ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".



Об этом сообщает газета Financial Times.



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По словам источников, из-за одобрения грузинским парламентом скандального закона, вопреки предупреждениям Брюсселя, решение о старте переговоров относительно вступления страны в ЕС может быть отложено на неопредленный срок.



"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, что на кону", - сказал источник.