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ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление, - СМИ
16.05.2024 19:50 Алина Груднева

ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление, - СМИ

ЕС может заморозить заявку Грузии на вступление из-за скандального пророссийского закона об "иноагентах".

Об этом сообщает газета Financial Times.

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По словам источников, из-за одобрения грузинским парламентом скандального закона, вопреки предупреждениям Брюсселя, решение о старте переговоров относительно вступления страны в ЕС может быть отложено на неопредленный срок.

"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, что на кону", - сказал источник.

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