Новости » Арабо-израильский конфликт
ЛАГ призывает к размещению миротворцев в Газе, Иерусалиме, Иудее и Самарии
16.05.2024 20:13 Алина Груднева

ЛАГ призывает к размещению миротворцев в Газе, Иерусалиме, Иудее и Самарии

Лига арабских государств призвала к размещению миротворческих сил в Газе, Иудее и Самарии, а также в восточном Иерусалиме.

Об этом говорится в заявлении ЛАГ по итогам саммита в Бахрейне.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Арабские страны призвали к международной защите и размещению миротворческих сил ООН "на оккупированных палестинских территориях" до тех пор, пока не будет реализовано решение о "создании двух государств".

Также в ЛАГ призвали все палестинские фракции объединиться, отметив, что ООП (Организация освобождения Палестины) - "единственный законный представитель палестинского народа".

Также на саммите в Бахрейне решительно осудили атаки на торговые корабли, осуществляемые йеменскими хуситами в Красном море.

"Они угрожают свободе судоходства, международной торговле и интересам стран и народов мира", - добавили в ЛАГ.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы