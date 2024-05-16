



ЛАГ призывает к размещению миротворцев в Газе, Иерусалиме, Иудее и Самарии

Лига арабских государств призвала к размещению миротворческих сил в Газе, Иудее и Самарии, а также в восточном Иерусалиме.



Об этом говорится в заявлении ЛАГ по итогам саммита в Бахрейне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Арабские страны призвали к международной защите и размещению миротворческих сил ООН "на оккупированных палестинских территориях" до тех пор, пока не будет реализовано решение о "создании двух государств".



Также в ЛАГ призвали все палестинские фракции объединиться, отметив, что ООП (Организация освобождения Палестины) - "единственный законный представитель палестинского народа".



Также на саммите в Бахрейне решительно осудили атаки на торговые корабли, осуществляемые йеменскими хуситами в Красном море.



"Они угрожают свободе судоходства, международной торговле и интересам стран и народов мира", - добавили в ЛАГ.