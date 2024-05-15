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Немецкий телеведущий оскандалился сравнением Украины с Газой
15.05.2024 19:26 Алина Груднева

Немецкий телеведущий оскандалился сравнением Украины с Газой

Немецкий телеведущий Торстен Шорн оскандалился заявлением, сравнив вторжение России в Украину с войной, которую Израиль ведет против ХАМАСа в Газе.

По данным BILD, это произошло во время финала песенного конкурса Евровидение-2024.

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Телеведущий, в частности, прокомментировал демонстрации против участия в конкурсе израильтянки Эден Голан.

"Критикуют, что Россию отстранили от Евровидения после нападения на Украину, а Израиль — нет, несмотря на его действия в Газе", - сказал он.

В ответ заместитель главреда BILD Пауль Ронцхаймер назвал слова телеведущего позорными.

"Тот, кто ставит знак равенства между Израилем и Россией, кто сравнивает защиту от террористов с кровавой агрессивной войной против мирных жителей Украины, просто ничего не понимает. Цивилизованный мир должен публично противостоять таким непостижимым сравнениям", - возмутился он.

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