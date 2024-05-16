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В США ответили на призыв арабских лидеров о размещении миротворцев ООН
16.05.2024 20:42 Алина Груднева

В США ответили на призыв арабских лидеров о размещении миротворцев ООН

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель ответил на призыв Лиги арабских государств относительно размещения миротворческих сил ООН в Газе, Восточном Иерусалиме, Иудее и Самарии.

По его словам, у Вашингтона нет официальной позиции относительно такого предложения.

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"Откровенно говоря, размещение сил потенциально может поставить под угрозу миссию Израиля против ХАМАСа", - пояснил Патель.

Ранее ЛАГ по итогам саммита в Бахрейне выпустило заявление с призывом разместить в указанных местах миротворцев ООН до тех пор, пока не будет реализовано "решение о создании двух государств".

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