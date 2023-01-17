



Джей Ло об интеграции 5 детей в одном доме: Это эмоциональный переход

Во время выступления на канале TODAY 53-летняя мегазвезда рассказала о процессе интеграции пятерых детей под одной крышей – своих 14-летних близнецов Эмме и Макса и трех детей Аффлека: Вайолет 17-ти лет, Серафины 14-ти лет и Самуила 10-ти лет.



“Мы и дети стали жить вместе”, – объяснила Лопес. “Это эмоциональный переход, но в то же время наконец наши мечты сбылись”.



“И это был просто феноменальный год”, – поделилась актриса. “Думаю, мой лучший год с тех пор, как родились мои дети”.



Лопес разделяет воспитание своих близнецов со своим бывшим мужем Марком Энтони, а Аффлек разделяет воспитание своих троих детей со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. В декабрьском интервью Vogue Дженнифер похвалила бывшую жену Бена Дженнифер Гарнер как “потрясающую мать”, поделившись тем, что Гарнер и Аффлек “действительно хорошо воспитывают детей”.



“Переезд – это процесс к которому нужно подходить очень осторожно”, – сказала Джей Ло о совместном проживании. “У детей так много чувств. Они подростки. Но пока все идет очень хорошо”.



“У детей Бена есть новый союзник в моем лице, а у моих детей – в его лице, то есть кто-то, кто действительно любит их и заботится о них, но может иметь другую точку зрения и помочь мне увидеть вещи, которые я не могу видеть из-за эмоциональной привязанности”, – объяснила звезда.