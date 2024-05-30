



Дуа Липа осудила Израиль из-за операции в Газе

Британско-албанская поп-певица Дуа Липа осудила операцию Израиля в Газе.



Она назвала войну против ХАМАСа, устроившего резню в Израиле 7 октября, "геноцидом".



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Таким образом знаменитость прокомментировала взрыв и пожар в Рафиахе в лагере для перемещенных.



"Сожжение детей заживо никогда не может быть оправдано. Весь мир должен мобилизоваться, чтобы остановить геноцид", - сказала певица.