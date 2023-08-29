



Доисторическая птица, считавшаяся вымершей, вернулась в Новую Зеландию

Доисторическая птица, которую когда-то считали вымершей, вернулась в дикую природу в Новой Зеландии, пишет издание The Guardian.



На прошлой неделе 18 птиц такахе, считавшейся на протяжении десятилетий вымершим, были выпущены в долину озера Вакатипу Ваймаори, альпийскую зону Южного острова Новой Зеландии, на склоны, где их не видели уже около 100 лет.



Для Нгаи Таху, племени, которому принадлежат эти земли и которому пришлось вести длительную юридическую волокиту за их возвращение, это особенно важно, поскольку это знаменует возвращение в дикую природу птиц, с которыми жили их предки, на землях, за которые они сражались, пишет издание.



Такахе – необычные существа. Они не летают, имеют рост около 50 см и обитают в горах. Судя по ископаемым останкам, их присутствие в Аотеароа достигает по меньшей мере доисторической эпохи плейстоцена.



В Новой Зеландии возвращение дикой популяции такахе знаменует собой победу в области охраны природы и возвращение одного из самых редких существ в мире. Птиц официально объявили вымершими в 1898 году. Их популяцию уничтожило прибытие животных-компаньонов европейских поселенцев: горностаев, кошек, хорьков и крыс. После их повторного открытия в 1948 году их количество сейчас составляет около 500, при этом рост составляет около 8% в год.



Сначала защитники природы собирали и искусственно инкубировали яйца, чтобы их не съели хищники. Когда птенцы вылупились, их кормили и воспитывали рабочие. После перехода на разведение птиц в неволе Департамент охраны природы (DOC) постепенно ввел его в несколько островных заповедников и национальных парков, вложив значительные средства в отлов и уничтожение вредителей, чтобы попытаться защитить птиц.



Если только что выпущенные пары приспособятся к своему новому дому, в департаменте надеются выпустить еще 7 птиц в октябре и до 10 молодых такахе в начале следующего года.







