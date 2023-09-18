



Директор актера Гришечника: в его смерти виноваты врачи

Директор скончавшегося российского актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер обвинил врачей в его смерти.



По данным Telegram-канала Baza, они не оказали необходимую помощь.



По словам Миллера, Гришечкина подкосила смерть его супруги около шести лет назад, из-за чего он много выпивал, болел и даже перенес инфаркт. Именно директор и нашел актера недавно на полу в его квартире. Гришечкина отправили в частную клинику, где его состояние ухудшилось, в связи с чем его перевели в больницу.



"Я не верю, что за пять дней у человека могут появиться пролежни. Знаю случай, что даже после двух лет лежания в кровати дома при хорошем уходе не было пролежней. А он за пять дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком и не занимался", — считает Миллер.



Напомним, актер скончался 16 сентября на 62-м году жизни. По слухам, незадолго до того, как попасть в больницу, он проходил реабилитацию от алкогольной зависимости в частной клинике.