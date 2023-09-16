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Умер российский актер Вячеслав Гришечкин
16.09.2023 11:08 Алина Груднева

Умер российский актер Вячеслав Гришечкин

В Москве 16 сентября на 62-м году жизни скончался актер Вячеслав Гришечкин.

По данным Telegram-канала Mash, его агент Диана Бичарова подтвердила, что он скончался в больнице.

Актер последнее время был в тяжелом состоянии в реанимации из-за проблем с сердцем. Мужчина лечился в реабилитационном центре в Одинцово из-за проблем с алкоголем. 6 сентября у него поднялась высокая температура, развилась гипертермия.

На следующий день актер попал в инфекционное отделение. В ночь на 16 сентября он умер. Предварительной причиной смерти медики назвали остановку сердца из-за острых нарушений. 

Вячеслав Гришечкин известен по ролям в сериалах "Солдаты", "Бригада" и "Графиня де Монсоро". Когда и где его похоронят, сообщат позже.

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