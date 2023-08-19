



Что выбор мороженого говорит о предпочтениях в сексе: раскрыт секрет

Выбор того или иного вида мороженого может многое рассказать о предпочтениях в интимной жизни.



Сайт Nakonu.com раскрыл секрет о том, что можно узнать о человеке по тому, какое лакомство он любит.



Пломбир. Любители пломбира привержены красоте в простоте, потому они являются сторонниками традиционного секса и классических поз. Такие люди ценят эмоции и общий опыт с партнером, не любят рисковать и с трудом привыкают к новым любовникам.



"Лакомка" и мороженое с шоколадной крошкой. Те, кто любит эти виды мороженого, не против приключений и экспериментов. Они предпочитают пробовать что-то новое и раздвигать границы своих возможностей.



Фруктовый лед. Ценители фруктового льда предпочитают романтику, ценят эмоциональную связь, а интим воспринимают как средство для укрепления отношений. Они любят оральные ласки и затяжные поцелуи.



Фруктовый щербет и сорбет. Такие люди стремятся разнообразить свою интимную жизнь, исследуют новые переживания. Они не против посетить секс-шоп, чтобы приобрести что-нибудь эдакое.



Вафельный рожок. Эти люди относятся к той категории, которые "видят цель - не видят препятствий". То есть, им в интиме важен его логическое завершение. Они не против использовать секс-игрушки для дополнительной стимуляции.



Эскимо. Такие люди являются открытыми в интимных начинаниях. Они не против секса на несколько персон, могут даже передвигаться по дому без одежды, не закрывая при этом штор. Любителей Эскимо ассоциируют с девушками с глубоким декольте и бородатыми мужчинами.