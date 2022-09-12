



"Часть меня умерла". Бритни Спирс высказалась о конфликте с сыновьями

Певица Бритни Спирс была возмущена недавними заявлениями своих сыновей.



Ее младший сын Джейден Федерлайн в одном из интервью заявил, что ждет, пока мама "психически выздоровеет". Вероятно, эти слова оказались обидными для Бритни Спирс и она решила поделиться своим видением ситуации, сообщает Billboard.



Певица рассказала, что раньше много времени проводила с сыновьями, но этому помешал ее экс-супруг.



"Когда им было от шести до девяти лет, они были у меня в 70 процентах случаев, и, конечно, с тех пор как они ушли, я чувствовала, что огромная часть меня умерла. В буквальном смысле, у меня больше нет цели - они были моей радостью, они были для меня всем. Они были тем, ради чего я жила. А потом вдруг они исчезли, и мое сердце как будто перестало биться", - заявила Бритни Спирс.



Певица призналась: "Я не понимаю, как так просто они смогли вычеркнуть меня, я действительно этого не понимаю".