



Charlie Hebdo показала новую карикатуру на Хаменеи

Французская сатирическая газета Charlie Hebdo показала новую карикатуру на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.



Таким образом, редакция ответила на критику за предыдущую публикацию, высмеяв кровавый режим.



"Муллы недовольны. Карикатуры на их верховного лидера кажется, не заставили их смеяться. Смех над собой никогда не был сильной стороной тиранов", — написал редактор в последнем выпуске.



Как стало известно, сайт газеты подвергся кибератаке из-за публикации карикатур на Хаменеи.



"Кибератака никого не убивает, но задает тон. Режим муллы чувствует себя в такой опасности, что считает жизненно важным для своего существования взломать сайт французской газеты", — написал редактор Рисс.