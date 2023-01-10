Charlie Hebdo показала новую карикатуру на Хаменеи
Французская сатирическая газета Charlie Hebdo показала новую карикатуру на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Таким образом, редакция ответила на критику за предыдущую публикацию, высмеяв кровавый режим.
"Муллы недовольны. Карикатуры на их верховного лидера кажется, не заставили их смеяться. Смех над собой никогда не был сильной стороной тиранов", — написал редактор в последнем выпуске.
Как стало известно, сайт газеты подвергся кибератаке из-за публикации карикатур на Хаменеи.
"Кибератака никого не убивает, но задает тон. Режим муллы чувствует себя в такой опасности, что считает жизненно важным для своего существования взломать сайт французской газеты", — написал редактор Рисс.
Les Basijians et autres mercenaires de Khamenei se révolteront devant l'ambassade de France à Téhéran le 11 janvier.— Farzad Fattahi (@FattahiFarzad) January 10, 2023
Ils ont fait part de leur motivation en réponse aux caricatures du dirigeant iranien publiées par Charlie Hebdo.@Charlie_Hebdo_ #MahsaAmini https://t.co/F91iz0h8cZ pic.twitter.com/azul7tZbra