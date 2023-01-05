



Иран пригрозил Франции из-за вульгарных карикатур на Хаменеи

Иран вызвал посла Франции, чтобы выразить протест из-за публикации карикатур на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.



В январском номере были представлены работы победителей недавнего конкурса, участников которого попросили нарисовать самые оскорбительные карикатуры на Хаменеи в рамках поддержки антиправительственных протестов в Иране.



Один из финалистов изобразил верховного лидера в тюрбане, который тянется к петле палача, утопая в крови.



Еще один карикатурный Хаменеи цепляется за гигантский трон над поднятыми кулаками протестующих. Еще несколько картинок изображены в вульгарном стиле откровенно сексуального характера.



Реагируя на публикацию, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян пообещал "решительный и эффективный ответ". По его словам, эти карикатуры оскорбляют религиозные и политические власти Ирана.