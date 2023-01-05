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Иран пригрозил Франции из-за вульгарных карикатур на Хаменеи
05.01.2023 12:40 Алина Груднева

Иран пригрозил Франции из-за вульгарных карикатур на Хаменеи

Иран вызвал посла Франции, чтобы выразить протест из-за публикации карикатур на верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В январском номере были представлены работы победителей недавнего конкурса, участников которого попросили нарисовать самые оскорбительные карикатуры на Хаменеи в рамках поддержки антиправительственных протестов в Иране.

Один из финалистов изобразил верховного лидера в тюрбане, который тянется к петле палача, утопая в крови.

Еще один карикатурный Хаменеи цепляется за гигантский трон над поднятыми кулаками протестующих. Еще несколько картинок изображены в вульгарном стиле откровенно сексуального характера.

Реагируя на публикацию, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян пообещал "решительный и эффективный ответ". По его словам, эти карикатуры оскорбляют религиозные и политические власти Ирана.

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