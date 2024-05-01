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Экс-глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы
01.05.2024 09:57 MIGnews.com

Экс-глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы

Миллиардер Чанпэн Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения, что является более мягким наказанием, чем требовала прокуратура, которая надеялась дать сигнал о преступности в отрасли.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal

"Вы обязаны соблюдать правила Соединенных Штатов. Не некоторые, а все", — сказал окружной судья США Ричард А. Джонс. "Вы не воспользовались этой возможностью".




 

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