



Экс-глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к 4 месяцам тюрьмы

Миллиардер Чанпэн Чжао, основатель Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, был приговорен во вторник к четырем месяцам тюремного заключения, что является более мягким наказанием, чем требовала прокуратура, которая надеялась дать сигнал о преступности в отрасли.



Об этом сообщает издание The Wall Street Journal



"Вы обязаны соблюдать правила Соединенных Штатов. Не некоторые, а все", — сказал окружной судья США Ричард А. Джонс. "Вы не воспользовались этой возможностью".









