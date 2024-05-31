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Будет ли присутствовать онкобольная принцесса Уэтрин на параде в честь короля
31.05.2024 01:26 Алина Груднева

Будет ли присутствовать онкобольная принцесса Уэтрин на параде в честь короля

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин не придет на парад Trooping the Color в честь дня рождения короля Чарльза III.

По данным газеты Еxpress, информацию об этом подтвердили в Букингемском дворце.

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Военный парад пройдет 15 июня. В нем будут участвовать порядка 1600 солдат, а также музыканты и две сотни лошадей, а в конце пролетят королевские ВВС.

Медики уже разрешили Кейт Миддлтон выбираться на такие масштабные мероприятия, но в этот раз она все же останется дома.

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