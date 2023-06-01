



Боня возмутилась словами Собчак о "куриной ж**е"

Бывшая участница шоу "Дом-2" Виктория Боня возмутилась критикой со стороны Ксении Собчак, которая посмеялась над ее жестом на красной дорожке "Каннского кинофестиваля".



Соответствующее заявление она сделала в интервью Сергею Косенко на YouTube-канале.



"Собчак в своем Telegram-канале каждый день публикует мои фотографии. И тут она посмеется, и там. Ксюшу бомбануло прям. Назвала мой поцелуй chiken ass (куриная ж*па). Ну только Собчак знает, как выглядит куриная ж*па. Я, в принципе, туда ни разу не заглядывала, у меня такой ассоциации не возникло. Собчак такая девочка, которая не может пережить чужого успеха", - сказала Боня.



Она похвасталась, что имела на своем веку много проектов с международными брендами, а ее фото висели по всему Монако. Относительно недоброжелателей она сказала, что считает их несчастными людьми.



"Дивиденды приносят наработанные за десятилетия контакты. Поэтому кто бы что ни говорил, меня представляют в Европе как российскую модель, телеведущую. Иногда пишут, что я актриса. Я действительно играла в нескольких фильмах. Но у нас люди любят все обесценивать и кидать в человека камни", — пожаловалась Боня.

