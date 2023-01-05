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Бомба: принц Гарри заявил о нападении старшего брата Уильяма
05.01.2023 09:26 Ольга Белозерова

Бомба: принц Гарри заявил о нападении старшего брата Уильяма

Британский принц Гарри рассказал в своих мемуарах, что его старший брат Уильям напал на него во время ссоры, касающейся Меган Маркл.

Об этом сообщает The Guardian.

Принц Гарри описал инцидент с Уильямом, произошедший в 2019 году. Тогда Уильям назвал Меган "трудной, резкой и грубой". Гарри парировал, что это - повторение того, что пишет пресса о его супруге.

Конфронтация между братьями обострялась, и в один из моментов Уильям схватил Гарри за воротник, "порвал ожерелье и… повалил на пол".

По словам Гарри, инцидент привел к видимой травме его спины.

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