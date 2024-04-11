



Арктический регион Норвегии запросил еще два часа в сутки

Норвежский регион обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить ему разрешение на установление часового пояса с 26-часовым днем.



Мэр города Вадсе Венче Педерсен считает, что эта инициатива позволит проводить с семьями больше времени и привлечет новых жителей в регион.



Об этом сообщает издание Politico.



Интересно, как они себе это представляют?



Когда мэра спросили, как это будет работать на практике, она не смогла ответить.



"Мы не очень-то об этом думали. Часы перейдут с 12 на 13... и мы должны посмотреть, как все пройдет. Я не думаю, что они скажут "да", поэтому мы не думали обо всех деталях", — сказала мэр.