American Music Awards: Тейлор Свифт получила награду а седьмой раз

Популярная певица Тейлор Свифт получила награду на церемонии вручения American Music Awards (AMA).

Об этом сообщает Reuters.

Она уже в седьмой раз подряд получила звание "Артистка года".

На эту категорию также были номинированы Адель, Бейонсе, Гарри Стайлс и другие.

Церемония American Music Awards состоялась 20 ноября в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

.@taylorswift13 is your Artist of the Year ❤️ #AMAs pic.twitter.com/Z8f2FVOv7Q