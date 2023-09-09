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Алкоголь не делает окружающих более привлекательными – исследование
09.09.2023 20:30 Наталья Богинская

Алкоголь не делает окружающих более привлекательными – исследование

Ученые из Питсбургского университета пригласили 18 пар друзей-мужчин в лабораторию, чтобы оценить привлекательность мужчин и женщин, которых они видели на фотографиях и видео, чтобы сымитировать социальные взаимодействия при употреблении спиртного.

В первом случае обоим мужчинам дали достаточно водки, чтобы поднять концентрацию алкоголя в крови примерно до 0,08% – законного предела для вождения в Британии и многих штатах США. Во втором случае они получили безалкогольные напитки. После оценок привлекательности фотографий реципиентов попросили выбрать, с кем из этих людей они больше всего хотели бы взаимодействовать.

Исследование не выявило, изменение алкоголем восприятия привлекательности окружающих. 

"Но мы обнаружили, что после употребления алкоголя люди с большей вероятностью выбирали взаимодействие с людьми, которых они считали наиболее привлекательными", – пишут авторы.

Пьяные участники в 1,71 раза чаще выбирали одного из четырех наиболее привлекательных кандидатов, по сравнению с тем, когда они были трезвыми. 

“Их результаты, в сущности, показывают, что, хотя интоксикация, возможно, и не изменила их представление об окружающих, но в то же время добавила смелости, поскольку люди с большей вероятностью взаимодействовали с привлекательными другими людьми”, – говорят ученые.
 

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