



Алек Болдуин перенес серьезную операцию

Американский актер Алек Болдуин перенес сложную операцию по замене тазобедренного сустава. Об этом рассказала его жена Хиллария в Instagram.



По ее словам, хирургическое вмешательство звезде Голливуда требовалось давно, ведь при ходьбе он чувствовал боль.



"Сегодня Алек получил новое бедро... это было нужно уже давно. Мы через многое прошли вместе... как твой партнер и как твой целитель, я очень хочу, чтобы ты оставил позади этот очень интенсивный раздел хронической боли и улучшил качество своей жизни", - написала она.



Также Хиллария Болдуин обнародовала совместный снимок из больницы и поблагодарила персонал за операцию и помощь в реабилитации ее любимого.



Следует отметить, что операция состоялась после того, как Алек вернулся со съемок вестерна, где погибла оператор украинка Галина Хатчинс.