



Академики обеспокоены: слишком много белых роботов



Профессор социологии Питтсбургского университета Марк Патерсон обеспокоен вопросом о том, почему среди роботов так много белых. Профессора также волнуют "проблемы расовой и гендерной предвзятости в алгоритмах искусственного интеллекта и данных, используемых для обучения больших языковых моделей, таких как ChatGPT".



Патерсон написал в журнале The Conversation, что эти проблемы теперь проявляются в роботах, "которые имеют физические тела, смоделированные по образцам людей или животных, не представляющих угрозы, и предназначены для взаимодействия с людьми".



Он утверждает, что некоторые роботы предназначены для взаимодействия с более разнообразными группами людей, например, для помощи людям с аутистическим спектром, детям с особыми потребностями и пациентам с инсультом, нуждающимся в физической реабилитации.



Но эти роботы "не похожи на людей и не взаимодействуют с ними таким образом, чтобы отражать даже базовые аспекты разнообразия общества".



"Эти варианты дизайна, как правило, соответствуют клиническому, чистому виду с блестящим белым пластиком, похожему на другие технологические продукты, такие как оригинальный iPod", - пишет он.



"Культурное воображение, в котором роботы считаются белыми и, по сути, обычно женскими, восходит к европейской античности, а также к волне романов и фильмов на пике индустриального модерна", - сказал он, упомянув, что первые упоминания "андроида" и "робота" в книгах 1920-х годов представляли вымышленных персонажей как "феминизированных и подневольных".



Патерсон отметил, что, кроме роботов японской национальности, которые, как правило, следуют стереотипу покорной женщины, небелые роботы встречаются редко.



Он предложил изменить внешность роботов, чтобы они были "менее универсально белыми и женскими" и "отражали разнообразие людей", а также "разнообразить формы взаимодействия", что в конечном итоге сделает взаимодействие человека и робота "менее пугающим".